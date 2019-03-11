Пучдемон возглавил список от каталонской партии на выборах в Европарламент

Экс-председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон возглавит список партии «Вместе за Каталонию» во время выборов в Европарламент.

Во время пресс-конференции представитель партии и член правительства Каталонии Эльза Артади сообщила, что выдвижение Пучдемона является лучшим способом вывести международный уровень политический конфликт в Каталонии. По ее словам, благодаря этому Европа услышала, что происходит.

Пучдемон на своей странице в Twitter заявил, что пришло время сделать очередной шаг, чтобы придать международный характер праву Каталонии на самоопределение.

Выборы в Европарламент пройдут 26 мая.

Первого октября 2017 года состоялся референдум о независимости автономного сообщества от Испании. На основании результатов каталонский парламент провозгласил независимость. После этого правительство Испании ввело в Каталонии прямое управление и распустило парламент, а ряд членов женералитета, включая Пучдемона, покинули страну.