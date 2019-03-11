Россия проведет наблюдательный полет над Бельгией и Нидерландами

Россия в рамках договора по открытому небу проведет наблюдательный полет над Бельгией, Нидерландами и Люксембургом, сообщи врио главы российского центра по уменьшению ядерной опасности Руслан Шишин.

Все три страны территории Бенилюкс входят в НАТО. В Брюсселе находится штаб-квартира Североатлантического альянса.

Шишин отметил, что в рамках реализации международного договора по открытому небу Россия проведет наблюдательный полет на российском самолете наблюдения Ан-30Б. Воздушное судно будет следовать по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту, а специалисты стран Бенилюкс будут контролировать порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных договором.

Также Шишин добавил, что полеты выполняются для содействия большей открытости в военной деятельности государств-участников, а также для укрепления доверия. Он уточнил, что данный полет над территориями государств-участников договора в текущим году является пятым по счету.

Полет будет выполняться в период с 11 по 15 марта с аэродрома открытого неба «Кечкемет». Его максимальная дальность составит 945 километров.