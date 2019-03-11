Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Детский омбудсмен Москвы лично проконтролирует восстановление девочки-маугли

Детский омбудсмен Москвы лично проконтролирует восстановление девочки-маугли

 Четверть миллиона спасателей дежурили во время масленичных гуляний

Четверть миллиона спасателей дежурили во время масленичных гуляний
Гражданин Турции с 30 килограммами героина задержан на Украине

Гражданин Турции с 30 килограммами героина задержан на Украине

 Президент Латвии заявил, что Европа должна объединиться для сдерживания РФ

Президент Латвии заявил, что Европа должна объединиться для сдерживания РФ
Пучдемон возглавил список от каталонской партии на выборах в Европарламент

Пучдемон возглавил список от каталонской партии на выборах в Европарламент

 Россия проведет наблюдательный полет над Бельгией и Нидерландами

Россия проведет наблюдательный полет над Бельгией и Нидерландами
Детский омбудсмен Москвы лично проконтролирует восстановление девочки-маугли

Детский омбудсмен Москвы лично проконтролирует восстановление девочки-маугли

 Четверть миллиона спасателей дежурили во время масленичных гуляний

Четверть миллиона спасателей дежурили во время масленичных гуляний
Гражданин Турции с 30 килограммами героина задержан на Украине

Гражданин Турции с 30 килограммами героина задержан на Украине

 Президент Латвии заявил, что Европа должна объединиться для сдерживания РФ

Президент Латвии заявил, что Европа должна объединиться для сдерживания РФ
Пучдемон возглавил список от каталонской партии на выборах в Европарламент

Пучдемон возглавил список от каталонской партии на выборах в Европарламент

 Россия проведет наблюдательный полет над Бельгией и Нидерландами

Россия проведет наблюдательный полет над Бельгией и Нидерландами
2:04   11 Марта 2019
Весь мир

Французский МИД подтвердил гибель девяти граждан Франции в авиакатастрофе в Эфиопии

Французский МИД подтвердил гибель девяти граждан Франции в авиакатастрофе в Эфиопии

МИД Франции подтвердил гибель девяти граждан республики в результате крушения самолета Boeing 737 в Эфиопии.

В заявлении министерства говорится, что на данный момент подтверждена гибель девяти пассажиров с французским гражданством. Отмечается, что кризисный центр министерства находится в контакте с их семьями.

В  свою очередь в опубликованном Ethiopian Airlines списке говорится, что погибли только семь граждан Франции. Однако, не исключается, что некоторые жертвы могли быть гражданами нескольких стран. Так, ранее МИД Мексики сообщил о гибели мексиканской гражданки, которая имела гражданства двух стран.

Парижская прокуратура инициировала расследование по факту крушения самолета, поскольку среди погибших есть французские граждане.

Самолет Boeing 737 Max 8 разбился в шестидесяти километрах к юго-западу от столицы Эфиопии Аддис-Абебы. Самолет направлялся в Найроби и рухнул через шесть минут после взлета. Всего жертвами катастрофы стали 157 человек, в том числе 149 пассажиров и восемь членов экипажа. В числе жертв - выходцы из 35 стран, включая трех граждан РФ_

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#мид франции #эфиопия #авиакаастрофа

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...