Французский МИД подтвердил гибель девяти граждан Франции в авиакатастрофе в Эфиопии

МИД Франции подтвердил гибель девяти граждан республики в результате крушения самолета Boeing 737 в Эфиопии.

В заявлении министерства говорится, что на данный момент подтверждена гибель девяти пассажиров с французским гражданством. Отмечается, что кризисный центр министерства находится в контакте с их семьями.

В свою очередь в опубликованном Ethiopian Airlines списке говорится, что погибли только семь граждан Франции. Однако, не исключается, что некоторые жертвы могли быть гражданами нескольких стран. Так, ранее МИД Мексики сообщил о гибели мексиканской гражданки, которая имела гражданства двух стран.

Парижская прокуратура инициировала расследование по факту крушения самолета, поскольку среди погибших есть французские граждане.

Самолет Boeing 737 Max 8 разбился в шестидесяти километрах к юго-западу от столицы Эфиопии Аддис-Абебы. Самолет направлялся в Найроби и рухнул через шесть минут после взлета. Всего жертвами катастрофы стали 157 человек, в том числе 149 пассажиров и восемь членов экипажа. В числе жертв - выходцы из 35 стран, включая трех граждан РФ_