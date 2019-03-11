Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Детский омбудсмен Москвы лично проконтролирует восстановление девочки-маугли

Детский омбудсмен Москвы лично проконтролирует восстановление девочки-маугли

 Четверть миллиона спасателей дежурили во время масленичных гуляний

Четверть миллиона спасателей дежурили во время масленичных гуляний
Гражданин Турции с 30 килограммами героина задержан на Украине

Гражданин Турции с 30 килограммами героина задержан на Украине

 Президент Латвии заявил, что Европа должна объединиться для сдерживания РФ

Президент Латвии заявил, что Европа должна объединиться для сдерживания РФ
Пучдемон возглавил список от каталонской партии на выборах в Европарламент

Пучдемон возглавил список от каталонской партии на выборах в Европарламент

 Россия проведет наблюдательный полет над Бельгией и Нидерландами

Россия проведет наблюдательный полет над Бельгией и Нидерландами
Детский омбудсмен Москвы лично проконтролирует восстановление девочки-маугли

Детский омбудсмен Москвы лично проконтролирует восстановление девочки-маугли

 Четверть миллиона спасателей дежурили во время масленичных гуляний

Четверть миллиона спасателей дежурили во время масленичных гуляний
Гражданин Турции с 30 килограммами героина задержан на Украине

Гражданин Турции с 30 килограммами героина задержан на Украине

 Президент Латвии заявил, что Европа должна объединиться для сдерживания РФ

Президент Латвии заявил, что Европа должна объединиться для сдерживания РФ
Пучдемон возглавил список от каталонской партии на выборах в Европарламент

Пучдемон возглавил список от каталонской партии на выборах в Европарламент

 Россия проведет наблюдательный полет над Бельгией и Нидерландами

Россия проведет наблюдательный полет над Бельгией и Нидерландами
1:45   11 Марта 2019
Весь мир

Сирийская армия ликвидировала нескольких боевиков «Джебхат ан-Нусры»* в Идлибе

Сирийская армия ликвидировала нескольких боевиков «Джебхат ан-Нусры»* в Идлибе

Армия Сирии нанесла ракетные и артиллерийские удары по позициям террористов «Джебхат ан-Нусры»* в провинции Идлиб, сообщает сирийский государственный телеканал Ikhbariya.

Отмечается, что ракетные и артиллерийскее удары нанесены по позициям в Хан-Шейхуне. По его данным, в результате этой атаки в рядах боевиков также есть раненые и потери.

Сирийская армия также нанесла удары по позициям боевиков в селениях ат-Тех и Кафр-Набаль, что привело к ранениям террористов.

Вооруженные бандформирования и боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»* продолжают нарушать режим прекращения огня и дестабилизируют ситуацию в Идлибе. Боевики регулярно обстреливают из минометов и ракет поселения на севере провинций Хама и Латакия.

Сейчас террористы продолжают отвоевывать у более мелких бандформирований территории в самом Идлибе.

*Джебхат ан-Нусра - запрещенная  в России террористическая организация.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#сирия #идлиб #джебхат ан-нусра

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...