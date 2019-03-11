Сирийская армия ликвидировала нескольких боевиков «Джебхат ан-Нусры»* в Идлибе

Армия Сирии нанесла ракетные и артиллерийские удары по позициям террористов «Джебхат ан-Нусры»* в провинции Идлиб, сообщает сирийский государственный телеканал Ikhbariya.

Отмечается, что ракетные и артиллерийскее удары нанесены по позициям в Хан-Шейхуне. По его данным, в результате этой атаки в рядах боевиков также есть раненые и потери.

Сирийская армия также нанесла удары по позициям боевиков в селениях ат-Тех и Кафр-Набаль, что привело к ранениям террористов.

Вооруженные бандформирования и боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»* продолжают нарушать режим прекращения огня и дестабилизируют ситуацию в Идлибе. Боевики регулярно обстреливают из минометов и ракет поселения на севере провинций Хама и Латакия.

Сейчас террористы продолжают отвоевывать у более мелких бандформирований территории в самом Идлибе.

*Джебхат ан-Нусра - запрещенная в России террористическая организация.