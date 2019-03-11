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1:22   11 Марта 2019
Весь мир

Венесуэльцы освобождены от работы и учебы в понедельник на фоне энергетического кризиса

Венесуэльцы освобождены от работы и учебы в понедельник на фоне энергетического кризиса

Венесуэльское правительство на фоне энергетического кризиса освободило граждан от работы и учебы, сообщил министр связи и информации Хорхе Родригес.

Энергетический коллапс в большинстве венесуэльских штатов начался в минувший четверг из-за аварии на ГЭС «Эль-Гури». Национальная корпорация по электроэнергии  назвала инцидент диверсией и эпизодом энергетической войны против Венесуэлы.

На своей странице в Twitter Родригес написал, что по распоряжению правительства Венесуэлы будут приостановлены занятия в школах, а граждане будут освобождены от работы 11 марта.

В свою очередь венесуэльский президент Николас Мадуро заявил в воскресенье, что власти прилагают все усилия, чтобы в течение нескольких часов восстановить нарушенную работу национальной системы электроснабжения. Он рассказал, что к выводы системы из строя привели кибератаки.

Глава государства также отдал приказ с понедельника обеспечивать граждан страны продуктовыми наборы. Мадуро отдельно распорядился оказать помощь больницам по всей стране и гарантировать доставку питьевой воды цистернами в дома.

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Автор: Олег Королев
#венесуэла #энергетическая война

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