Самолет США приступает к наблюдательному полету над Россией

Совместная миссия США и Норвегии выполнит наблюдательный полет над Россией в рамках Договора по открытом небу, сообщил врио начальника национального центра по уменьшению ядерной опасности Руслан Шишин.

Полет пройдет с понедельника по субботу в рамках реализации договора. Совместная миссия США и Норвегии пролетит над территорией РФ на американском самолете наблюдения ОС-135Б. Воздушное судно взлетит с аэродрома Хабаровск (Новый).

По словам Шишина, во время полета по согласованному маршруту российские специалисты на борту самолета наблюдения будут контролировать строгое соблюдение параметров полета и применения аппаратуры наблюдения.

Также он подчеркнул, что самолет ОС-135Б не предназначен для использования оружия. Самолет и аппаратура наблюдения прошли международное освидетельствование, в ходе которого участвовали российские специалисты, что исключает использование технических средств, не предусмотренных договором.