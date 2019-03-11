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 Министр иностранных дел Австрии рассказала о первой встрече с Путиным

Министр иностранных дел Австрии рассказала о первой встрече с Путиным
0:38   11 Марта 2019
Весь мир

Министр иностранных дел Австрии рассказала о первой встрече с Путиным

Министр иностранных дел Австрии рассказала о первой встрече с Путиным

Глава МИД тралии Карин Кнайсль в интервью «Коммерсанту» рассказала о первой встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Министр заявила, что впервые встретила Путина в тот период, когда она работала журналисткой в 2001 году. По ее словам, это произошло на первой встрече главы государства с президентом США Джорджем Бушем в Любляне.

Также Кнайсль добавила, что у них с Путиным были обмены мнениями и беседы. По ее словам, в противном случае вряд ли он бы принял приглашение на свадьбу.

Она также рассказала о хороших отношениях с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. По словам Кнайсль, после совместного обеда, когда Лавров закурил, она тоже выкурила сигарету, и это был «редкий или даже единственный случай», когда гость курил вместе с ним. Глава МИД Австрии отметила, что подобное также связывает людей.

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Автор: Олег Королев
#путин #лавров #кнайсль #глава мид австрии

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