Министр иностранных дел Австрии рассказала о первой встрече с Путиным

Глава МИД тралии Карин Кнайсль в интервью «Коммерсанту» рассказала о первой встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Министр заявила, что впервые встретила Путина в тот период, когда она работала журналисткой в 2001 году. По ее словам, это произошло на первой встрече главы государства с президентом США Джорджем Бушем в Любляне.

Также Кнайсль добавила, что у них с Путиным были обмены мнениями и беседы. По ее словам, в противном случае вряд ли он бы принял приглашение на свадьбу.

Она также рассказала о хороших отношениях с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. По словам Кнайсль, после совместного обеда, когда Лавров закурил, она тоже выкурила сигарету, и это был «редкий или даже единственный случай», когда гость курил вместе с ним. Глава МИД Австрии отметила, что подобное также связывает людей.