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0:20   11 Марта 2019
Весь мир

МЧС предупреждает о лавинах в Мурманской области

МЧС предупреждает о лавинах в Мурманской области

Спасатели предупредили о высокой вероятности схода лавин в Хибинах в Мурманской области, сообщает региональный главк МЧС.

Хибины - популярный горнолыжный курорт..

Отмечается, что в Хибинском горном массиве прогнозируется высокая степень лавинной опасности. По Европейской шкале лавинной опасности  - 4 из 5.

Подчеркивается, что снежный покров слабо закреплен на большинстве склонов. Обрушение даже возможно ри незначительной дополнительной нагрузке.

Спасатели просят воздержаться туристов от выхода в горы, не кататься на лыжах при плохой видимости, а также использовать для катания только разрешенные и оборудованные склоны.

На новогодних праздниках в Хибинах произошла трагедия: трое туристов из Петербурга отправилась на необорудованный склон, где случайно вызвали лавину. В результате инцидента погибла одна девушка, еще одна получила травмы.

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Автор: Олег Королев
#мурманская область #хибины #лавины

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