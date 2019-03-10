Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Детский омбудсмен Москвы лично проконтролирует восстановление девочки-маугли

Детский омбудсмен Москвы лично проконтролирует восстановление девочки-маугли

 Четверть миллиона спасателей дежурили во время масленичных гуляний

Четверть миллиона спасателей дежурили во время масленичных гуляний
Гражданин Турции с 30 килограммами героина задержан на Украине

Гражданин Турции с 30 килограммами героина задержан на Украине

 Президент Латвии заявил, что Европа должна объединиться для сдерживания РФ

Президент Латвии заявил, что Европа должна объединиться для сдерживания РФ
Глава МИД Австрии рассказала о достигнутом взаимопонимании с Лавровым

Глава МИД Австрии рассказала о достигнутом взаимопонимании с Лавровым

Решение Huawei направить иск США помощник Трампа назвал юридическим маневром

Решение Huawei направить иск США помощник Трампа назвал юридическим маневром
Детский омбудсмен Москвы лично проконтролирует восстановление девочки-маугли

Детский омбудсмен Москвы лично проконтролирует восстановление девочки-маугли

 Четверть миллиона спасателей дежурили во время масленичных гуляний

Четверть миллиона спасателей дежурили во время масленичных гуляний
Гражданин Турции с 30 килограммами героина задержан на Украине

Гражданин Турции с 30 килограммами героина задержан на Украине

 Президент Латвии заявил, что Европа должна объединиться для сдерживания РФ

Президент Латвии заявил, что Европа должна объединиться для сдерживания РФ
Глава МИД Австрии рассказала о достигнутом взаимопонимании с Лавровым

Глава МИД Австрии рассказала о достигнутом взаимопонимании с Лавровым

Решение Huawei направить иск США помощник Трампа назвал юридическим маневром

Решение Huawei направить иск США помощник Трампа назвал юридическим маневром
22:24   10 Марта 2019
Россия

Детский омбудсмен Москвы лично проконтролирует восстановление девочки-маугли

Детский омбудсмен Москвы лично проконтролирует восстановление девочки-маугли

Детский омбудсмен Москвы Евгений Бунимович заявил о необходимости разобраться в причинах бездействия социальных служб по отношению к пятилетней девочке, которую 10 марта обнаружили в столичной квартире в истощенном состоянии. Об этом стало известно в воскресенье в эфире телеканала «Россия-24».

«По предварительным данным, наша социальная служба не имела информации по поводу этой семьи. Надо понять, почему, были ли сигналы, если нет — то странно все-таки, это не дом отдельный, это квартира, значит, соседи и раньше должны были чувствовать, что происходит. В этом всем сейчас требуется разобраться, понять, почему такое могло произойти и почему не сработали те структуры и службы, которые должны были сработать гораздо раньше?», — прокомментировал Бунимович.

Он подчеркнул, что за состоянием здоровья и социальными навыками ребенка будут следить врачи и сам омбудсмен. 

Ранее сообщалось, что в столичной квартире на Ленинградском шоссе была обнаружена девочка пяти лет, которая не обладает социальными навыками, не умеет говорить, одеваться, умываться и ходить в туалет. Девочку обнаружили с вросшим крестиком в теле, врачи увидели признаки анорексии. По словам соседей, мамы ребенка не было дома несколько дней. 

Сейчас девочку доставили в реанимацию. Следователи задержали мать.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#чп #общество #девочка-маугли

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...