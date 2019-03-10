Детский омбудсмен Москвы лично проконтролирует восстановление девочки-маугли

Детский омбудсмен Москвы Евгений Бунимович заявил о необходимости разобраться в причинах бездействия социальных служб по отношению к пятилетней девочке, которую 10 марта обнаружили в столичной квартире в истощенном состоянии. Об этом стало известно в воскресенье в эфире телеканала «Россия-24».

«По предварительным данным, наша социальная служба не имела информации по поводу этой семьи. Надо понять, почему, были ли сигналы, если нет — то странно все-таки, это не дом отдельный, это квартира, значит, соседи и раньше должны были чувствовать, что происходит. В этом всем сейчас требуется разобраться, понять, почему такое могло произойти и почему не сработали те структуры и службы, которые должны были сработать гораздо раньше?», — прокомментировал Бунимович.

Он подчеркнул, что за состоянием здоровья и социальными навыками ребенка будут следить врачи и сам омбудсмен.

Ранее сообщалось, что в столичной квартире на Ленинградском шоссе была обнаружена девочка пяти лет, которая не обладает социальными навыками, не умеет говорить, одеваться, умываться и ходить в туалет. Девочку обнаружили с вросшим крестиком в теле, врачи увидели признаки анорексии. По словам соседей, мамы ребенка не было дома несколько дней.

Сейчас девочку доставили в реанимацию. Следователи задержали мать.