Глава МИД Австрии рассказала о достигнутом взаимопонимании с Лавровым

Глава МИД Австрии Карин Кнайсль сообщила, что у нее с российским коллегой Сергеем Лавровым достигнуто взаимопонимание. Министр отметила, что выкурила с ним сигарету, а это бывает очень редко в истории протокола.

Издание «Коммерсант» сообщило 10 марта вечером, что министр Австрии ответила утвердительно на вопрос о взаимопонимании между политиками.

«Даже скажу, что после совместного обеда, когда Лавров закурил, я тоже выкурила с ним сигарету», — прокомментировала она.

Служба протокола сообщила Кнайсль, что это очень редкий случай, когда гость курит вместе с Лавровым.

«И в Вене мы выкурили пару сигарет — такое тоже связывает», — резюмирует она.

Известно, что переговоры двух глав МИД назначены на 12 марта в Москве.

Ранее глава внешнеполитического ведомства признавался, что стал курить намного меньше.

В истории числится случай, когда Лавров, занимающий должность постпреда России при ООН, единственный не стал соблюдать запрет на курение в здании всемирной организации, который ввел тогдашний генсекретарь ООН Кофи Аннаном.