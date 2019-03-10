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22:12   10 Марта 2019
Весь мир

Глава МИД Австрии рассказала о достигнутом взаимопонимании с Лавровым

Глава МИД Австрии рассказала о достигнутом взаимопонимании с Лавровым

Глава МИД Австрии Карин Кнайсль сообщила, что у нее с российским коллегой Сергеем Лавровым достигнуто взаимопонимание. Министр отметила, что выкурила с ним сигарету, а это бывает очень редко в истории протокола. 

Издание «Коммерсант» сообщило 10 марта вечером, что министр Австрии ответила утвердительно на вопрос о взаимопонимании между политиками. 

«Даже скажу, что после совместного обеда, когда Лавров закурил, я тоже выкурила с ним сигарету», — прокомментировала она. 

Служба протокола сообщила Кнайсль, что это очень редкий случай, когда гость курит вместе с Лавровым. 

«И в Вене мы выкурили пару сигарет — такое тоже связывает», — резюмирует она. 

Известно, что переговоры двух глав МИД назначены на 12 марта в Москве. 

Ранее глава внешнеполитического ведомства признавался, что стал курить намного меньше. 

В истории числится случай, когда Лавров, занимающий должность постпреда России при ООН, единственный не стал соблюдать запрет на курение в здании всемирной организации, который ввел тогдашний генсекретарь ООН Кофи Аннаном.

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Автор: Софья Белоцерковская
#лавров #политика #курение #кнайсль

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