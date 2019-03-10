Решение Huawei направить иск США помощник Трампа назвал юридическим маневром

Администрация американского лидера Дональда Трампа посчитала юридическим маневром решение компании Huawei о предъявлении иска к федеральному правительству США. Об этом стало известно 10 марта в ходе эфира телеканала Fox News от помощника президента Трампа по нацбезопасности Джона Болтона.

По его словам, США и ряд других стран-союзников решили не пользоваться оборудованием Huawei в телекоммуникационных системах, потому что они играют важную роль с точки зрения нацбезопасности. Помощник Трампа подчеркнул, что у страны есть на то серьезные основания.

Он отметил, что Huawei может дальше предпринимать юридические маневры. Болтон убежден, что итог по таким искам предрешен. Он считает, что дело финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу разбирается Минюстом США также объективно, как и любое другое экономическое преступление в США.

Помощник президента посчитал существенной угрозу, которые, по его мнению, представляют для безопасности страны разрабатываемые Китаем технологии.

«Именно поэтому мы запретили государственным органам закупать такое оборудование, особенно это касается телекоммуникаций пятого поколения. Присутствие в них подозрительных материалов распространяется на всю [архитектуру] системы, а не только на ее ключевые элементы, и поэтому может использоваться для шпионажа или нарушений», — пояснил свое мнение Болтон.

Ранее китайская компания подала в суд на правительство США, отвечая таким образом на обвинение об угрозе, которую якобы представляет оборудование Huawei для госбезопасности. Иск рассмотрит суд Восточного округа Техаса. Именно там располагается правительство китайской компании в Америке.

Компанию Китая США и Австралия обвинили в техническом шпионаже и сборе засекреченной информации при помощи оборудования, которое используется в разных странах мира. С тех пор Huawei угрожают экономическими санкциями. Финансовый директор компании Мэн Ваньчжоу также задержана по подозрению в нарушении американских торговых санкций против Ирана.