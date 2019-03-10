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21:24   10 Марта 2019
Россия

Четверть миллиона спасателей дежурили во время масленичных гуляний

Четверть миллиона спасателей дежурили во время масленичных гуляний

Пресс-служба МЧС России сообщила 10 марта ТАСС, что сотрудники ведомства обеспечили безопасность более 5,3 тысяч мероприятий по масленичным гуляньям в стране. 

Сообщается, что с 7 по 11 марта проведено более 5,3 тысяч мероприятий, которые посвящены зимним проводам. В целях обеспечения безопасности населения и для оперативной реакции в случае потенциальной чрезвычайной ситуации дежурило более 250 тысяч человек и около 77 тысяч единиц техники. 

Работники ведомства рассказали организаторам мероприятий правила пожарной безопасности и дали рекомендации, как безопаснее всего сжигать чучела масленицы. 

«Происшествий не допущено», — сообщили в спасательном ведомстве.

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Автор: Софья Белоцерковская
#рф #масленица #безопасность на празднике

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