Пресс-служба МЧС России сообщила 10 марта ТАСС, что сотрудники ведомства обеспечили безопасность более 5,3 тысяч мероприятий по масленичным гуляньям в стране.

Сообщается, что с 7 по 11 марта проведено более 5,3 тысяч мероприятий, которые посвящены зимним проводам. В целях обеспечения безопасности населения и для оперативной реакции в случае потенциальной чрезвычайной ситуации дежурило более 250 тысяч человек и около 77 тысяч единиц техники.

Работники ведомства рассказали организаторам мероприятий правила пожарной безопасности и дали рекомендации, как безопаснее всего сжигать чучела масленицы.