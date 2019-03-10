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 Президент Алжира вернулся в страну из Швейцарии, где проходил лечение

Президент Алжира вернулся в страну из Швейцарии, где проходил лечение
21:01   10 Марта 2019
Весь мир

Президент Алжира вернулся в страну из Швейцарии, где проходил лечение

Президент Алжира вернулся в страну из Швейцарии, где проходил лечение

Самолет президента Алжира Абдельазиза Будефлики приземлился в воскресенье на военном аэродроме Буфарик в провинции Блида, доставив в страну главу государства, который последние две недели провел в Швейцарской клинике.

Как сообщает информационное агентство Alg24, 82-летний президент Алжира с 24 февраля проходил в Женеве регулярное медицинское обследование.

Ранее сообщалось, что Абдельазиз Бутефлика, который руководит государством четвертый срок, в очередной раз выдвинул свою кандидатуру на предстоящие президентские выборы. В то время пока президент оставался в Швейцарии, в Алжире не прекращались массовые акции протеста, участники которых требовали, чтобы Бутефлика отказался от выдвижения на пятый президентский срок.

Президент Алжира вернулся в страну из Швейцарии, где проходил лечение

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Автор: Александр Люблинский
#президент #африка #алжир #возвращение #бутефлика

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