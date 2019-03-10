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21:01   10 Марта 2019
Весь мир

Бизнесмены Венесуэлы потеряли 400 миллионов долларов из-за отключения света

Бизнесмены Венесуэлы потеряли 400 миллионов долларов из-за отключения света

Частные предприниматели Венесуэлы потеряли примерно 400 миллионов долларов из-за масштабного отключения света в стране. Об этом заявил 10 марта оппозиционный лидер Хуан Гуайдо. 

«Предположительно, потери частных компаний, которых в Венесуэле осталось и так уже немного, составили $400 млн. Будут серьезные последствия и для нефтяной промышленности», — цитирует слова Гуйадо Twitter венесуэльский журналист Габриэль Бастидас.

Напомним, 8 марта Каракас и ряд венесуэльских штатов остались без энергоснабжения. Известно, что электричество было отключено практически по всей стране. По мнению жителей столицы, на их памяти это самое долгое отключение электроэнергии в стране. 

Согласно информации Национальной электрической компании, причину случившегося считают саботаж на крупнейшей в стране ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар. Венесуэльский президент Николас Мадуро обвинил в случившемся американцев. В свою очередь Госдеп эти обвинения отверг. 

Вечером 8 марта ситуация временно улучшилась, но вновь испортилась 9 марта после сообщения о взрыве на электроподстанции, которая расположена на окраине города Сьюдад-Боливар.

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Автор: Софья Белоцерковская
#политика #гуайдо #потери от саботажа

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