Сотрудники ООН находились на борту самолета, разбившегося в Эфиопии

Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Девид Бизли сообщил, что в самолете эфиопских авиалиний, который разбился в воскресенье в Африке, находились сотрудники организации.

Об этом Бизли написал в своем микроблоге Twitter.

Напомним: пассажирский лайнер Boeing 737, принадлежащий авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 149 пассажиров из 35 стран мира. А также восемь членов экипажа, разбился через шесть минут после взлета.

Позже премьер-министр Эфиопии подтвердил. Что все 157 человек, находившихся на борту самолета в момент крушения, погибли. В числе жертв крушения, как сообщалось, трое граждан России.

The WFP family mourns today -- @WFP staff were among those aboard the Ethiopian Airlines flight. We will do all that is humanly possible to help the families at this painful time. Please keep them in your thoughts and prayers.