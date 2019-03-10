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20:41   10 Марта 2019
Весь мир

Сотрудники ООН находились на борту самолета, разбившегося в Эфиопии

Сотрудники ООН находились на борту самолета, разбившегося в Эфиопии

Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Девид Бизли сообщил, что в самолете эфиопских авиалиний, который разбился в воскресенье в Африке, находились сотрудники организации.

Об этом Бизли написал в своем микроблоге Twitter.

«Семья ВПП сегодня скорбит. Сотрудники ВПП находились на борту рейса Ethiopian Airlines. Мы сделаем все возможное для помощи семьям в тяжелое время. Пусть они будут в ваших мыслях и молитвах», - говорится в опубликованном им сообщении.

Напомним: пассажирский лайнер Boeing 737, принадлежащий авиакомпании Ethiopian Airlines,  на борту которого находились 149 пассажиров из 35 стран мира. А также восемь членов экипажа, разбился через шесть минут после взлета.

Позже премьер-министр Эфиопии подтвердил. Что все 157 человек, находившихся на борту самолета в момент крушения, погибли. В числе жертв крушения, как сообщалось, трое граждан России.

 

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Автор: Александр Люблинский
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