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20:26   10 Марта 2019
Весь мир

Пассажирский поезд сошел с рельсов в Индонезии, пострадали 17 человек

Пассажирский поезд сошел с рельсов в Индонезии, пострадали 17 человек

Десятки поездов были отменены в индонезийском муниципалитете Богор после инцидента на железной дороге, где с рельсов сошел пассажирский поезд.

Об этом в воскресенье сообщает издание China Daily, разместив в своем микроблоге Twitter фотографии опрокинутых вагонов.

По предварительным данным, пострадали не менее 17 человек.

Информации о погибших к настоящему моменту не поступало. Причина крушения поезда выясняется.

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Автор: Александр Люблинский
#пострадавшие #поезд #индонезия #железнодорожная катастрофа

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