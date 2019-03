Пассажирский поезд сошел с рельсов в Индонезии, пострадали 17 человек

Десятки поездов были отменены в индонезийском муниципалитете Богор после инцидента на железной дороге, где с рельсов сошел пассажирский поезд.

Об этом в воскресенье сообщает издание China Daily, разместив в своем микроблоге Twitter фотографии опрокинутых вагонов.

По предварительным данным, пострадали не менее 17 человек.

Информации о погибших к настоящему моменту не поступало. Причина крушения поезда выясняется.

At least 17 people were injured and a number of train trips were disrupted in Bogor, Indonesia on March 10. pic.twitter.com/R39huiAr6c