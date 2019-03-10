СК опубликовал видео утопающей в грязи квартиры девочки-маугли

Следственный комитет РФ обнародовал видео из квартиры в одном из домов на Ленинградском шоссе в Москве, где ранее полицейские спасли девочку, оставленную без присмотра. Сообщается, что она страдает от истощения и не обладает простыми речевыми навыками.

На видео заметно, что квартира находится в катастрофическом состоянии: пол завален кучей мусора, обои и стекла залеплены грязью, а часть мебели попросту сломана. Налицо антисанитарное состояние.

Пятилетнюю девочку спасатели доставили в реанимацию. Мать ребенка, которая отсутствовала дома на протяжении нескольких дней, уже допрашивают следователи.

Девочка не имеет никаких социальных навыков. Специалисты отметили у ребенка признаки анорексии и решают вопрос тактики лечения, потому что у девочки сглажены навыки глотания и жевания. При осмотре обнаружилось, что у ребенка врос в кожу нательный крестик. Она не говорит, не умеет одеваться, умываться и ходить в туалет.

В отношении матери ребенка возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».