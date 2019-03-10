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 Электроснабжение Каракаса восстановили на 40 процентов

Электроснабжение Каракаса восстановили на 40 процентов
20:15   10 Марта 2019
Весь мир

Электроснабжение Каракаса восстановили на 40 процентов

Электроснабжение Каракаса восстановили на 40 процентов

После произошедшего в Венесуэле в минувший четверг блэкаута, когда без света остались большинство штатов, электроснабжение столицы страны восстановлено примерно на 40%

Об этом в воскресенье сообщает телеканал Telesur,  приводя данные государственной энергетической компании Corpoelec.

При этом отмечается, что в соседнем со столицей штате Миранда и в штате Ансоатеги подача электроэнергии восстановлена на 20%, в штате Гуарико – на 15%, а в штате Баринас на десять процентов. В остальных штатах страны аварийные работы ведутся.

При этом радиостанция Union Radio сообщает о частичном восстановлении энергоснабжения в штате Варгас, где находится аэропорт Симон Боливар. По информации ТАСС в Каракасе появился сигнал сотовой связи.

Напомним: президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал аварию на крупнейшей гидроэлектростанции страны диверсией и обвинил в ней «американский империализм».

Электроснабжение Каракаса восстановили на 40 процентов

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Автор: Александр Люблинский
#венесуэла #мадуро #блэкаут #каракас #восстановлениеэлектроснабжения

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