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20:44   10 Марта 2019
Россия

Беглов поручил оценить эффективность расходов бюджета для подготовки к зиме

Беглов поручил оценить эффективность расходов бюджета для подготовки к зиме

Временно исполняющий губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил оценить эффективность расходов бюджета в целях продуктивной подготовке к следующей зиме. Об этом 10 марта сообщает пресс-служба Смольного.

Уборка снега стала главнейшей проблемой в Петербурге этой зимой. Январь 2019 года оценивается как самый снежный месяц за последние несколько лет. Первые дни февраля также запомнились горожанам сильными снегопадами, которые продолжились еще и в начале марта. Аппарат вице-губернатора Петербурга Николая Бондаренко сообщал, что выпало 159 сантиметров снега с начала зимнего сезона. Известно, что за все время с петербургских улиц вывезено более трех миллионов кубометров снега. 

По словам главы города, уже начата подготовка к следующей зиме, определяются масштабы закупок новой техники, анализируется эффективность текущих расходов. 

Напомним, ранее Беглов заявлял, что город должен внимательнее относиться к расходованию бюджетных средств. Как пример нерационального расхода денег он пример освещение телебашни в Петербурге, которое должно было обойтись в 132 миллиона рублей. Он сократил траты на 116 миллионов рублей. Деньги напрвят на ремонт сетей и замену уличного освещения. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#санкт-петербург #политика #беглов #расход бюджетных средств

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