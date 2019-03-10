Эрдоган заявил, что участницы марша «Ночь феминисток» проявили неуважение к исламу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал инцидент с разгоном полицией марша «Ночь феминисток», прошедшего в Стамбуле 8 марта.

По словам турецкого лидера, участницы акции освистали азан – призыв к молитве у мусульман, проявив тем самым неуважение к религии. Речь Эрдогана в Мерсине в воскресенье транслировал телеканал NTV.

Напомним, участницы «Ночи феминисток» перед началом марша 8 марта собрались в окрестностях улицы Истикляль и выкрикивали лозунги против полиции. Сотрудники сил безопасности призывали участниц акции разойтись, а встретив отказ применили против них оружие с пластиковыми пулями и слезоточивый газ. Часть демонстранток были блокированы, а часть – оттеснены к площади Таксим.

«Вы, наверное, видели неуважение, которое было проявлено во время марша по случаю женского дня под руководством Народно-республиканской партии (НРП) и Партии демократии народов, когда они свистели и скандировали лозунги в Таксиме во время азана? - заявил Эрдоган в ходе выступления, подчеркнув при этом: - История НРП полна случаев подобных грубых выпадов в отношении азана и мечетей, но происшедшее в Таксиме – это урок».

При этом турецкий лидер отметил, что отметил, что все произошедшее показывает важность предстоящих муниципальных выборов, которые назначены на 31 марта, с точки зрения будущего турецкой нации и страны.