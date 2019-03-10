Boeing направит в Эфиопию экспертов для расследования авиакатастрофы

Компания Boeing объявила об участии в расследовании обстоятельств катастрофы самолета Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines и направила группу своих специалистов. Об этом стало известно 10 марта из заявления, размещенного компанией на личном сайте.

«Группа технических специалистов Boeing отправится к месту катастрофы для того, чтобы оказать техническое содействие в расследовании авиакатастрофы в Эфиопии под руководством Национального совета по безопасности на транспорте США», — сообщают в Boeing.

По сообщению службы отслеживания авиаперелетов Flightradar24 стало известно, что скорость набора высоты была неустойчивой после взлета самолета.

Напомним, 10 марта утром авиалайнер Boeing 737 Max 8 Ethiopian Airlines разбился в 60 километрах к юго-западу от эфиопской столицы Аддис-Абебы. На борту воздушного судна находилось 149 пассажиров и восемь членов экипажа, среди которых нет выживших. В результате трагедии погибли жители 35 стран, в том числе трое человек из России.