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19:40   10 Марта 2019
Весь мир

Boeing направит в Эфиопию экспертов для расследования авиакатастрофы

Boeing направит в Эфиопию экспертов для расследования авиакатастрофы

Компания Boeing объявила об участии в расследовании обстоятельств катастрофы самолета Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines и направила группу своих специалистов. Об этом стало известно 10 марта из заявления, размещенного компанией на личном сайте. 

«Группа технических специалистов Boeing отправится к месту катастрофы для того, чтобы оказать техническое содействие в расследовании авиакатастрофы в Эфиопии под руководством Национального совета по безопасности на транспорте США», — сообщают в Boeing.

По сообщению службы отслеживания авиаперелетов Flightradar24 стало известно, что скорость набора высоты была неустойчивой после взлета самолета.

Напомним, 10 марта утром авиалайнер Boeing 737 Max 8 Ethiopian Airlines разбился в 60 километрах к юго-западу от эфиопской столицы Аддис-Абебы. На борту воздушного судна находилось 149 пассажиров и восемь членов экипажа, среди которых нет выживших. В результате трагедии погибли жители 35 стран, в том числе трое человек из России. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#чп #общество #boeing 737 #авиакатастрофа в эфиопии

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