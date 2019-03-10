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19:25   10 Марта 2019
Россия

Самогонный аппарат взорвался в Омске в туалете жилого дома

Самогонный аппарат взорвался в Омске в туалете жилого дома

Один из жителей девятиэтажного многоквартирного дома в Омске установил в туалете своей квартиры самогонный аппарат. В воскресенье 10 марта аппарат взорвался.

Об этом, ссылаясь на региональный главк МВД, сообщает РИ А Новости, отмечая, что взрывом в квартире выбило стеклопакет, который рухнул на стоявший под балконом чужой автомобиль, а сам хозяин получил ожоги 50% тела и был госпитализирован.

«В прошлом году жилец установил в туалете самодельный самогонный аппарат, подключенный к электросети. Хлопок произошел, когда омич решил проверить процесс приготовления спиртосодержащей жидкости», - говорится в сообщении.

Полицейские изъяли у пострадавшего мужчины самогонный аппарат. Пожарная служба собирается провести в пострадавшей квартире  пожарно-технические исследования.

Самогонный аппарат взорвался в Омске в туалете жилого дома

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Автор: Александр Люблинский
#взрыв #квартира #омск #туалет #самогонныйаппарат

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