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19:21   10 Марта 2019
Весь мир

США проверяют информацию об американцах на разбившемся Boeing

США проверяют информацию об американцах на разбившемся Boeing

США в курсе случившейся катастрофы самолета Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines. Страна взаимодействует с правительством Эфиопии, а также с аваиаперевозчиком, чтобы узнать судьбу американцев, которые вероятно могли находиться на борту разбившегося самолета. Об этом 10 марта сообщил Госдеп в Twitter. 

«Государственному департаменту США известно о крушении сегодня утром рейса Эфиопской авиалинии ET302. Мы выражаем наши искренние соболезнования всем, кто пострадал от этого трагического события», — написало ведомство в Twitter. 

Госдеп также отметил, что посольства США в Эфиопии и Кении работают с властями страны для оказания поддержки и выяснения судьбы американцев, вероятно совершавших перелет трагическим рейсом в Найроби. Госдеп подчеркнул, что свяжется с семьями жертв напрямую. 

Внешнеполитическое ведомство пока не подтвердило наличие граждан США на авиалайнере, потерпевшем крушение. Члены ведомства отметили, что информация по этому вопросу проверяется. 

Напомним, на борту разбившегося воздушного судна находилось 149 пассажиров и восемь членов экипажа. По данным авиакомпании, на самолете было трое граждан из РФ, восемь из США. В результате авиакатастрофы погибли жители 35 государств. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#весь мир #авиакатастрофа в эфиопии #самолет разбился

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