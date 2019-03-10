Биатлонистка Павлова пожаловалась на травлю в социальных сетях

Российская спортсменка-биатлонистка Евгения Павлова заявила, что хотела бы подать в суд на людей, оскорбляющих ее родителей в интернете. Об этом она сообщила после выступления на чемпионате мира, где заняла девятое место.

По словам девушки, она получила очень много оскорблений после первой гонки на чемпионате мира, которая стала для нее дебютной в сборной России. Она отметила, что оскорбления получили и ее родители.

Девушка попросила родителей ничего не открывать и не читать в интернете. Она подчеркнула, что особого ажиотажа сейчас нет, и она знает точно, что никого не обидела.

«Просто я не могу понять, какое право люди имеют так говорить о моей семье. За это можно даже в суд подать, но только отследить личностей, которые пишут, сложно», — комментирует она.

Павлова сообщила, что ей было обидно до слез читать оскорбления подписчиков. Однако спортсменка сохраняет позитивный настрой.

«Я такая, какая есть. Просто люди не понимают шуток, думают, что я гоп-стайл, но это просто шутки-минутки, я веселый, открытый человек. У нас в команде всегда весело, нет никакого негатива», — резюмировала биатлонистка.

Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын также заявил, что спортсменка не смогла справиться с эмоциями из-за негатива в интернете. Он отметил, что она импульсивная девушка, и когда дело коснулось родителей, она сорвалась.