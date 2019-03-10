Серия взрывов самодельных бомб произошла в Таиланде

Самодельные взрывные устройства взорвались в воскресенье на юге Таиланда – в провинциях Сатун и Пхатталунг. Как сообщает издание The Nation, при взрыве 15 бомб никто не пострадал.

Полиция уточняет, что 11 взрывов прогремели в провинции Пхатталунг и четыре – в провинции Сатун, где две бомбы сработали рядом с полицейским участком, а еще две у продуктового магазина. По записям камер видеонаблюдения, правоохранители определили двух подозреваемых, которые передвигались на мотоцикле.

В то же время издание Bangkok Post сообщает, что полицейские обнаружили еще три неразорвавшиеся самодельные бомбы, которые позже обезвредили и уничтожили силы безопасности.

Произошедшие взрывы, как отмечается, нанесли ущерб нескольким зданиям. К настоящему времени полиция Таиланда не сообщает, кто именно стоял за подрывами, при этом высказываются предположения, что отношения к происходящему могут иметь радикалы с мусульманского юга страны, орудующие на протяжении последних десяти лет.