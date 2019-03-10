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18:10   10 Марта 2019
Россия

Беглов обсудил актуальные проблемы Петербурга с депутатами Заксобрания

Беглов обсудил актуальные проблемы Петербурга с депутатами Заксобрания

Временно исполняющий обязанности Губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов 10 марта встретился с депутатами Законодательного Собрания. Об этом стало известно из опубликованного сообщения на официальном сайте администрации Санкт-Петербурга. 

Известно, что временный глава города встретился с депутатами в ЦПКО им. С.М.Кирова. Сегодня там праздновалась масленица. Депутаты Оксана Дмитрева, Борис Вишневский, Максим Резник, Андрей Анохин, Александр Егоров, Надежда Тихонова и Сергей Трохманенко обсуждали вместе с Бегловым актуальные вопросы, связанные с развитием Петербурга. 

Врио губернатора Петербурга назвал встречу плодотворной и отметил, что она прошла в конструктивном ключе. После диалога временный глава города и депутаты поздравили с праздником масленицы петербуржцев и гостей города со сцены. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#петербург #политика #заксобрание #беглов #масленица

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