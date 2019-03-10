Беглов обсудил актуальные проблемы Петербурга с депутатами Заксобрания

Известно, что временный глава города встретился с депутатами в ЦПКО им. С.М.Кирова. Сегодня там праздновалась масленица. Депутаты Оксана Дмитрева, Борис Вишневский, Максим Резник, Андрей Анохин, Александр Егоров, Надежда Тихонова и Сергей Трохманенко обсуждали вместе с Бегловым актуальные вопросы, связанные с развитием Петербурга.

Врио губернатора Петербурга назвал встречу плодотворной и отметил, что она прошла в конструктивном ключе. После диалога временный глава города и депутаты поздравили с праздником масленицы петербуржцев и гостей города со сцены.