Обозреватель National Interest оценил «грозное оружие РФ» ракету «Циркон»

Обозреватель американского журнала The National Interest Чарли Гао написал, что «супероружие» российского лидера Владимира Путина становится лучше с каждым днем. Журналист проанализировал возможности гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон».

По мнению обозревателя, «Циркон» практически невозможно перехватить из-за скорости, которую может развивать гиперзвуковая ракета. В материале говорится, что она способна поразить как морскую, так и наземную цель. Журналист также назвал ее неудержимой угрозой для кораблей. Однако, несмотря на достоинства, ее возможности все же могут ограничиваться из-за первоначальной роли «Циркона» как противокорабельной ракеты. Гао оценил потенциальную массу боевой части ракеты в 200-250 килограмм. Таким образом, она уступает «Калибрам» и «Искандерам-М» и не вызывает у эксперта такого беспокойства, как другие крупные гиперзвуковые комплексы — «Кинжал» и «Авангард». Точные характеристики «Циркона» пока неизвестны.

Напомним, в ходе ежегодного обращения к парламенту Путин заявил, что скорость «Циркона» будет равна девяти махам, а дальность ее полета составит более тысячи километров. Сообщалось, что ракете понадобится не более пяти минут, чтобы уничтожить Пентагон. Ракета стартует с подводной лодки и преодолевает дистанцию со скоростью 11 тысяч километров в час.