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18:17   10 Марта 2019
Россия

Обозреватель National Interest оценил «грозное оружие РФ» ракету «Циркон»

Обозреватель National Interest оценил «грозное оружие РФ» ракету «Циркон»

Обозреватель американского журнала The National Interest Чарли Гао написал, что «супероружие» российского лидера Владимира Путина становится лучше с каждым днем. Журналист проанализировал возможности гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон». 

По мнению обозревателя, «Циркон» практически невозможно перехватить из-за скорости, которую может развивать гиперзвуковая ракета. В материале говорится, что она способна поразить как морскую, так и наземную цель. Журналист также назвал ее неудержимой угрозой для кораблей. Однако, несмотря на достоинства, ее возможности все же могут ограничиваться из-за первоначальной роли «Циркона» как противокорабельной ракеты. Гао оценил потенциальную массу боевой части ракеты в 200-250 килограмм. Таким образом, она уступает «Калибрам» и «Искандерам-М» и не вызывает у эксперта такого беспокойства, как другие крупные гиперзвуковые комплексы — «Кинжал» и «Авангард». Точные характеристики «Циркона» пока неизвестны. 

Напомним, в ходе ежегодного обращения к парламенту Путин заявил, что скорость «Циркона» будет равна девяти махам, а дальность ее полета составит более тысячи километров. Сообщалось, что ракете понадобится не более пяти минут, чтобы уничтожить Пентагон. Ракета стартует с подводной лодки и преодолевает дистанцию со скоростью 11 тысяч километров в час.

 

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Автор: Софья Белоцерковская
#политика #циркон #американский журналист #гиперзвуковая ракета рф

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