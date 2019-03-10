Видео с испытанием российского оружия «Филин» появилось в сети

Видео с испытаниями станции визуально-оптической помехи «Филин» было опубликовано 10 марта телеканалом «Звездой». Сообщается, что система на дальности пяти километров в ночное и сумеречное время нейтрализует прицелы, приборы ночного видения, дальномеры и системы наведения противотанковых управляемых ракет.

Напомним, в прошлом месяце сообщалось, что ВМФ России получил станции визуально-оптических помех 5П-42 «Филин» от «Росэлектроники». Оружие было установлено на двух фрегатах — Адмирале флота Советского Союза Горшкове и Адмирале флота Касатонове.

Ранее стало известно, что газета The Times рассказала о тестируемом российском оружии, написав, что оно способно вызвать у потенциального противника галлюцинации, рвоту и ослепление.