Эксперты считают, что США намерено создают в Венесуэле гуманитарный кризис

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18:14   10 Марта 2019
Весь мир

Эксперты считают, что США намеренно создают в Венесуэле гуманитарный кризис

Эксперты считают, что США намеренно создают в Венесуэле гуманитарный кризис

Аналитик из США Пол Робертс проанализировал отчет по Венесуэле направленного туда ООН международного эксперта Альфреда Мориса де Зайаса, разобрав документ по пунктам и сделав вывод, что Штаты продолжают нагло врать и создавать фейковые новости.

В частности, Роберт обратил внимание на то, что американские СМИ не освещали отчет Зайаса, так же как и весь его визит в Венесуэлу. Возможно, это связано с тем, что выводы, сделанные экспертом в отчете, не совпадают с установкой американских властей о том, насколько плохи дела Венесуэле при президентстве Николаса Мадуро, и о том, что присвоение принадлежащего Каракасу 21 триллиона долларов было оправданным.

В материалах Зайаса также говорится, что в докладах ФАО (Продовольственной и сельскохозяйственной организации объединенных наций) в декабре 2017 и в марте 2018 перечисляются 37 стран, где имеет место продовольственный кризис, однако Венесуэлы в этом списке нет. А «гуманитарный кризис» в Венесуэле, о котором США говорят в последнее время, нельзя даже сравнить с реальной гуманитарной катастрофой, которую можно наблюдать в Йемене, Мьянме и Ливии.

«Венесуэла обладает крупнейшими в мире запасами нефти и изобилует другими природными ресурсами, включая золото, бокситы и колтан. Но при правительстве Мадуро они не доступны для США и транснациональных корпораций», - заключил Робертс, проанализировав доклад Зайаса.

Вслед за экспертом ООН американский аналитик пришел к выводу, что СМИ в США намеренно склоняют общественность к ложным выводам о том, что в Венесуэле якобы происходит гуманитарный кризис. В заключение Пол Робертс ко всем журналистам, не желающим поддерживать эту фейковую компанию, с просьбой с осторожностью использовать выражение «гуманитарный кризис» по отношению к событиям, происходящим в Венесуэле, так как с его помощью можно легко оправдать возможное военное вмешательство.

Эксперты считают, что США намерено создают в Венесуэле гуманитарный кризис

С мнением американского аналитика согласен и российский эксперт Егор Лидовский – гендиректор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса, с которым побеседовал корреспондент Информационного агентства Nation News.

Он отметил, что в Венесуэле не было гуманитарного кризиса – подразумевающего не просто падение уровня жизни, а нехватку еды и медикаментов – до тех пор, пока в ситуацию не вмешались США и не ввели против этой страны санкции. Западная пресса помогает в нагнетании ситуации, подчеркнул Лидовский, напомнив при этом про фейки о том, что в Каракас якобы была отправлена мифическая ЧВК «Вагнера» и о российских гражданских самолетах, якобы вывозивших из Венесуэлы золото.

«Все новости, которые публикуются в западных СМИ про Венесуэлу, по сути, фейки: либо это прямая ложь, либо манипуляция статистикой и передергивание фактов. За эту программу уплачено около четырех миллиарда долларов, и она расписана буквально по дням», - добавил российский эксперт.

При этом он обратил внимание на «странное совпадение», когда отключение электричества в Венесуэле произошло прямо накануне оппозиционного митинга.

Политика фейковых новостей в Венесуэле, напомнил Лидовский, является спланированной, а не ситуативной, и Штаты будут ее продолжать.

Эксперты считают, что США намерено создают в Венесуэле гуманитарный кризис

По мнению аналитика, настоящая гуманитарная катастрофа происходит в Венесуэле сейчас под наблюдением США – после диверсии на ГЭС в штате Боливар и кибератаки на энергосистему страны большая часть венесуэльской территории осталась без электричества и в некоторых районах энергоснабжение не восстановлено до сих пор.

Произошедшее, по мнению Лидовского, можно назвать террористическим актом.

«Это продолжение политики США в Венесуэле. Они уже проводили политику диверсий и терактов руками так называемой вооруженной оппозиции, которой поставляют оружие через границу с Колумбией, - подчеркнул эксперт, отметив: Из-за отключений света уже много людей погибло, в частности, в больницах, но США и дальше будут избирательны в гуманизме».

Штаты преследуют одну единственную (и совершенно не гуманитарную) цель – свергнуть Мадуро. И даже, если вариант с военным вмешательством у США пока не получается, поскольку Венесуэлу подержали многие страны – Россия, Турция, Китай, Индия и другие – они не оставят ситуацию просто так.

Эксперты считают, что США намерено создают в Венесуэле гуманитарный кризис

В заключение Лидовский отметил, что Штаты оказывают давление на всех, кто не следует их политике очернения Мадуро. Например, тот же Альфред Морис де Зайас уже получал недружелюбные письма с рекомендациями, как ему писать о ситуации в Венесуэле. США, вложившие  в эту медиакомпанию много денег, очень заинтересованы в ее успешности, они будут давить на всех честных экспертов или журналистов, запугивая их и не позволяя написать правду о Венесуэле.

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Автор: Александр Люблинский
#сша #венесуэла #гуманитарнаякатастрофа #фейкньюз

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