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Первые кадры с места крушения Boеing 737 в Эфиопии появились в сети

Первые кадры с места крушения Boеing 737 в Эфиопии появились в сети
17:00   10 Марта 2019
Россия

Посольство РФ опубликовало имена погибших при крушении Boeing россиян

Посольство РФ опубликовало имена погибших при крушении Boeing россиян

Посольство РФ в Аддис-Абебе установило личности россиян, погибших утром 10 марта в авиакатастрофе в Эфиопии. Об этом дипмиссия написала в своем Twitter-аккаунте.

Самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airline до Найроби рухнул близ эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. На борту судна находились 157 человек, в том числе восемь членов экипажа. Выживших в авиакатастрофе нет.

Трое россиян стали жертвами крушения. Уточняется, что все они были туристами.  

Кроме того, среди погибших 32 кенийца, 17 эфиопцев, семь поданных Великобритании и восемь граждан Китая.

Ранее премьер-министр Эфиопии сообщил о жертвах на борту воздушного судна и выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе.

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Автор: Арсений Аскольский
#авиакатастрофа #эфиопия #ethiopian airline

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