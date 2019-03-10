Посольство РФ опубликовало имена погибших при крушении Boeing россиян

Посольство РФ в Аддис-Абебе установило личности россиян, погибших утром 10 марта в авиакатастрофе в Эфиопии. Об этом дипмиссия написала в своем Twitter-аккаунте.

Самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airline до Найроби рухнул близ эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. На борту судна находились 157 человек, в том числе восемь членов экипажа. Выживших в авиакатастрофе нет.

Трое россиян стали жертвами крушения. Уточняется, что все они были туристами.

Авиакомпания Ethiopian Airlines подтвердила, что на борту её авиалайнера #ET302, потерпевшего крушение неподалёку от Аддис-Абебы, находились трое граждан России: - Екатерина Полякова - Александр Поляков - Сергей Вяликов — Russia in Ethiopia (@RusEmbEthiopia) 10 марта 2019 г.

Кроме того, среди погибших 32 кенийца, 17 эфиопцев, семь поданных Великобритании и восемь граждан Китая.

Ранее премьер-министр Эфиопии сообщил о жертвах на борту воздушного судна и выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе.