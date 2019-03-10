США подозревают в нападении на посольство Северной Кореи в Мадриде

США подозревают в организации нападения на посольство Северной Кореи в Мадриде в феврале. Об этом стало известно 10 марта по сообщению испанского издания El Confidencial.

Нападение расследуют полиция и Национальный центр разведки Испании. Одна из версий гласит, что спецслужбы США, сотрудничая с спецслужбами других стран, могли организовать атаку. Источник сообщает, что действия нападавших похожи с действиями спецагентов США в аналогичных операциях.

Сотрудники посольства сообщают, что нападавшие разговаривали на корейском языке. Они могут быть из Южной Кореи, а она является стратегическим союзником США. После инцидента спустя пять дней во Вьетнаме состоялась встреча лидеров стран США и КНДР в лицах Дональда Трампа и Ким Чен Ына, которая прошла безрезультатно.

Согласно информации испанских следователей, на посольство КНДР напало 10 человек, они также забрали несколько компьютеров. Сотрудники консульского штаба надели намордники и наручники на людей, однако один дипломат вырвался и спрыгнул со второго этажа.

Камеры видеонаблюдения уже просмотрены испанскими офицерами. В день, когда случилось нападение, уличные фонари работали наполовину. Нападавшие скрылись после преступления на двух машинах, брошенных неподалеку.

Напомним, посольство Северной Кореи в Мадриде работает с 2013 года.