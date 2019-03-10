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16:48   10 Марта 2019
Россия

Беглов поздравил жителей Петербурга с Масленицей

Беглов поздравил жителей Петербурга с Масленицей

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов со сцены в ЦПКиО имени Кирова обратился к жителям города. Он поздравил петербуржцев с Масленицей и отметил, что власти сделают все возможное для улучшения жизни горожан.

Об этом сообщает агентство «Невские новости». Петербуржцы традиционного отмечают Масленицу на Елагином острове. Врио губернатора в этом году присоединился к празднующим. Он попросил беречь себя и своих близких. Беглов отметил, что местные власти будут трудиться на благо петербуржцев.

После он передал слово депутатам Законодательного Собрания. Жителей Петербурга поздравила Оксана Дмитриева.

«Поздравляю вас всех с весной, с радостью, с праздником, а женщин – с прошедшим восьмым марта», – отметила депутат.

Ранее у Беглова поинтересовались, как город будет готовиться к следующей зиме. Врио главы города отметил, что подготовка начата уже сейчас, потому что в борьбе со снегопадами важна регулярная тренировка.

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Автор: Арсений Аскольский
#петербург #беглов #масленица

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