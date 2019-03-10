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16:38   10 Марта 2019
Россия

Банк в Воронеже ночью ограбили неизвестные

Банк в Воронеже ночью ограбили неизвестные

Заместитель начальника пресс-службы УМВД по Воронежской области Елена Подтынных заявила 10 марта, что полиция возбудила уголовное дело по факту ограбления неизвестными отделения банка в Воронеже. 

По ее словам, 10 марта в три часа ночи дежурный полиции узнал об ограблении банка на улице Лизюкова, 38. В здание финансово-кредитной организации неизвестные проникли через подвал, вынеся оттуда деньги. Полиция завела уголовное дело по данному факту по статье 158 УК РФ «Кража», рассказала Подтынных. 

Она отметила, что общая сумма ущерба пока что неизвестна, однако убыток может составить десятки миллионов рублей. В пресс-службе отметили, что в настоящий момент на месте происшествия работают криминалисты. Полицейские просматривают записи с видеокамер и устанавливают личности грабителей. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#уголовное дело #общество #воронеж #ограбление банка

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