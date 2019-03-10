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16:19   10 Марта 2019
Россия

Полиция спасла оставленную без присмотра пятилетнюю девочку в Москве

Полиция спасла оставленную без присмотра пятилетнюю девочку в Москве

Пресс-служба столичного главка полиции 10 марта сообщила, что в одном из домов, находящихся на Ленинградском шоссе в Москве, сотрудники МЧС и МВД обнаружили пятилетнюю девочку, которую без присмотра оставили родители. 

Полицейским поступило сообщение, что в одной из квартир на Ленинградском шоссе соседи услышали плач маленького ребенка. Прибывшие на место происшествия сотрудники ведомств установили, что маленькая девочка находится в квартире одна. Дверь открыли сотрудники МЧС, а ребенка доставили в медицинское учреждение. 

Сообщается, что мать ребенка уже установлена и доставлена в полицию. 

Известно, что девочка была очень грязной, а квартира находилась в условиях антисанитарии.

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Автор: Софья Белоцерковская
#москва #спасение ребенка #мать бросила ребенка #маленькая девочка

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