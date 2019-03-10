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16:52   10 Марта 2019
Россия

Беглов считает, что к следующей зиме надо готовиться уже сейчас

Беглов считает, что к следующей зиме надо готовиться уже сейчас

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что начать подготовку к следующему зимнему сезону необходимо уже сейчас, чтобы избежать снежного коллапса, случившегося этой зимой.

Такое мнение Беглов высказал, общаясь в воскресенье с депутатом Василеостровского района на Масленичных гуляниях в Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО). Его слова приводит интернет-издание «Невские новости».

В частности, депутат, встретив главу региона на празднике проводов зимы, спросил у него, что необходимо предпринять, чтобы избежать тех проблем, с которыми город столкнулся нынешней зимой – во время аномальных снегопадов. В ответ Беглов заявил, что город оказался не готов к такой снежной зиме, так как на протяжении последних семи лет в Петербурге не выпадало такого аномального количества осадков.

«Если команда семь лет не тренируется, то очень сложно потом показать хороший результат. Семь лет в городе не было такой снежной зимы», - пояснил он.

Напомним: ранее на одном из январских совещаний врио губернатора заявил, что власти, несмотря на сложности и недостаточную подготовку, все же смогли справиться со снегопадами, которые обрушились на город после Нового года.

Беглов считает, что к следующей зиме надо готовиться уже сейчас

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Автор: Александр Люблинский
#беглов #зима #снегопад #гуляния #масленица

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