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16:04   10 Марта 2019
Россия

Митинг против «изоляции Рунета» собрал в Москве 6500 человек, сообщило МВД

Митинг против «изоляции Рунета» собрал в Москве 6500 человек, сообщило МВД

Согласованный митинг против так называемой «изоляции Рунета» прошел в Москве на проспекте Сахарова.  Организаторы мероприятия —Либертарианская партия и «Общество защиты интернета». 

Аналогичные согласованные митинги были организованы в Хабаровске и Воронеже. По данным столичного главка МВД, в акции участвовало 6,5 тысяч человек. На месте митинга перекрыли движение, были установлены металлические ограждения и металлодетекторы. За порядком следили сотрудники полиции и Росгвардии.

Блогер Алексей Навальный в Twitter активно призывал сторонников участвовать в митинге. При этом сам он не присоединился к акции, ссылаясь на некие «семейные обстоятельства».

Оппозиция и либеральные СМИ стремятся представить законопроект о защите Рунета как попытку изолировать русскоязычный сегмент интернета от Глобальной сети. При этом в документе подчеркивается, что речь идет не о создании механизма отключения Рунета от внешних серверов.

Напротив, в законопроекте говорится о разработке механизма поддержки Рунета при масштабных кризисах, которые могут вызвать нестабильность интернета, или при внешнем недружелюбном воздействии.

Президент Фонда защиты национальных ценностей, председатель Комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ Александр Малькевич в интервью Федеральному агентству новостей объяснил, почему утверждение, что интернет в России якобы менее свободен, чем на Западе, ошибочно. 

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Автор: Арсений Аскольский
#оппозиция #митинг #свободный рунет

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