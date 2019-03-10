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16:03   10 Марта 2019
Россия

Священник РПЦ призвал просить прощения только у самых близких

Священник РПЦ призвал просить прощения только у самых близких

Пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков заявил ТАСС, что не стоит рассылать через интернет или SMS картинки, посвященные Прощеному воскресенью, потому что это «не имеет ничего общего с христианским пониманием».

В прощеное воскресенье принято просить прощения у родных за причиненные обиды, навещать могилы близких. Праздник предполагает духовное очищение перед постом. Прощение воскресенье — это последний день Масленой недели перед началом Великого поста, который в православии начинается за 55 дней до Пасхи. В это время в храмах вечером совершается особый чин прощения. 

«Вошедшая в последнее время мода на рассылки умилительных картинок и рифмованных текстов про то, что «я прощаю и вы меня простите», не имеет ничего общего с истинным смыслом прощения как непременного условия для вступления в Великий пост. Недостаточно просто формально разослать по своей адресной книге слова «простите и я прощаю» — это будет подделка, обман самого себя», — сообщил священник. 

Волков также считает, что в этот праздник нужно помнить о самых близких людях, не занимаясь рассылкой однотипных сообщений всем подряд. Он отметил, что нужно позвонить родителям и друзьям, ведь дело в качестве, а не в объеме. Если каждый человек сможет простить хотя бы одного по-настоящему, это уже огромное событие для начала поста, резюмирует священник. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#рпц #прощенное воскресенье #совет священника

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