Трое граждан РФ находились на борту разбившегося Boeing

Трое граждан России находились на борту самолета Boeing Ethiopian Airlines, который разбился 10 марта утром, когда летел по маршруту из Аддис-Абебы в кенийский Найроби. Об этом стало известно в ходе брифинга в Аддис-Абебе от представителей компании Ethiopian Airlines Group.

Известно, что на борту воздушного судна было 149 пассажиров и восемь членов экипажа. Жертвами авиакатастрофы стали граждане 33 стран.

Компания-производитель воздушного судна Boeing предложила техническую помощь по запросу и под руководством Национального совета по безопасности на транспорте США. Это заявление было опубликовано 10 марта на сайте компании.

Напомним, ранее премьер-министр Эфиопии сообщил о жертвах на борту воздушного судна и выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе.