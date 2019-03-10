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15:41   10 Марта 2019
Россия

Трое граждан РФ находились на борту разбившегося Boeing

Трое граждан РФ находились на борту разбившегося Boeing

Трое граждан России находились на борту самолета Boeing Ethiopian Airlines, который разбился 10 марта утром, когда летел по маршруту из Аддис-Абебы в кенийский Найроби. Об этом стало известно в ходе брифинга в Аддис-Абебе от представителей компании Ethiopian Airlines Group.

Известно, что на борту воздушного судна было 149 пассажиров и восемь членов экипажа. Жертвами авиакатастрофы стали граждане 33 стран.

Компания-производитель воздушного судна Boeing предложила техническую помощь по запросу и под руководством Национального совета по безопасности на транспорте США. Это заявление было опубликовано 10 марта на сайте компании. 

Напомним, ранее премьер-министр Эфиопии сообщил о жертвах на борту воздушного судна и выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе.

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Автор: Софья Белоцерковская
#чп #весь мир #авикатастрофа

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