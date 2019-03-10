Первые кадры с места крушения Boеing 737 в Эфиопии появились в сети

Авиакомпания Ethiopian Airlines, чей самолет до Найроби рухнул в воскресенье утром возле эфиопского города Дэбрэ-Зэйт, опубликовала в Facebook фото с места крушения Boеing 737.

На борту воздушного судна находились 157 человек, включая восьмерых членов экипажа. Они были гражданами 33 стран. Выживших в катастрофе нет.

Представители Ethiopian Airlines Group на пресс-конференции в Аддис-Абебе заявили, что на борту рухнувшего самолета находились трое россиян. Среди жертв трагедии также 32 кенийца, 17 эфиопцев, семь поданных Великобритании и восемь граждан Китая.