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Первые кадры с места крушения Boеing 737 в Эфиопии появились в сети

Первые кадры с места крушения Boеing 737 в Эфиопии появились в сети

 Ethiopian Airlines сообщила, что россияне не регистрировались на рейс в Найроби

Ethiopian Airlines сообщила, что россияне не регистрировались на рейс в Найроби
15:34   10 Марта 2019
Весь мир

Первые кадры с места крушения Boеing 737 в Эфиопии появились в сети

Первые кадры с места крушения Boеing 737 в Эфиопии появились в сети

Авиакомпания Ethiopian Airlines, чей самолет до Найроби рухнул в воскресенье утром возле эфиопского города Дэбрэ-Зэйт, опубликовала в Facebook фото с места крушения Boеing 737.

На борту воздушного судна находились 157 человек, включая восьмерых членов экипажа. Они были гражданами 33 стран. Выживших в катастрофе нет.

Представители Ethiopian Airlines Group на пресс-конференции в Аддис-Абебе заявили, что на борту рухнувшего самолета находились трое россиян. Среди жертв трагедии также 32 кенийца, 17 эфиопцев, семь поданных Великобритании и восемь граждан Китая.

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Автор: Арсений Аскольский
#авиакатастрофа #эфиопия #ethiopian airlines

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