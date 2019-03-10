Ethiopian Airlines сообщила, что россияне не регистрировались на рейс в Найроби

Авиакомпания Ethiopian Airlines сообщила, что граждане России не регистрировались на рейс Boeing 737 до Найроби, который потерпел крушение в воскресенье, 10 марта.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на российское диппредставительство в Аддис-Абебе. Ранее заведующий консульским отделом посольства в Кении Олег Кипоренко заявил, что на рейсе, возможно, был россиянин. Он планировал в Найроби туристическую поездку и у него были билеты на рейс.

Самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение утром 10 марта. Он рухнул возле эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. На борту воздушного судна находились 157 человек, включая восьмерых членов экипажа. Выживших в катастрофе нет.

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али выразил соболезнования семьям, потерявшим близких в авиакатастрофе.