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Первые кадры с места крушения Boеing 737 в Эфиопии появились в сети

 Ethiopian Airlines сообщила, что россияне не регистрировались на рейс в Найроби

Ethiopian Airlines сообщила, что россияне не регистрировались на рейс в Найроби
15:03   10 Марта 2019
Весь мир

Ethiopian Airlines сообщила, что россияне не регистрировались на рейс в Найроби

Ethiopian Airlines сообщила, что россияне не регистрировались на рейс в Найроби

Авиакомпания Ethiopian Airlines сообщила, что граждане России не регистрировались на рейс Boeing 737 до Найроби, который потерпел крушение в воскресенье, 10 марта.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на российское диппредставительство в Аддис-Абебе. Ранее заведующий консульским отделом посольства в Кении Олег Кипоренко заявил, что на рейсе, возможно, был россиянин. Он планировал в Найроби туристическую поездку и у него были билеты на рейс.

Самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение утром 10 марта. Он рухнул возле эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. На борту воздушного судна находились 157 человек, включая восьмерых членов экипажа. Выживших в катастрофе нет.

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али выразил соболезнования семьям, потерявшим близких в авиакатастрофе.

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #крушение #ethiopian airlines

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