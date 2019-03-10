Кремация Этуша пройдет на Троекуровском кладбище 12 марта

Прощание с народным артистом СССР Владимиром Этушем пройдет в театре имени Вахтангова во вторник, 12 марта. Сразу после этого актера кремируют на Троекуровском кладбище.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора театра Кирилла Крока. Он пригласил проситься в театр всех зрителей и поклонников артиста.

«На кладбище поедут только артисты, коллеги и родственники», — сказал глава театра.

Он добавил, что похороны Этуша состоятся на Новодевичьем кладбище 13 марта. Артист ушел из жизни 9 марта. Ему было 96 лет.

Этуш снялся более чем в 145 фильмах. Он дебютировал в 1953 году в кинокартине Михаила Ромма «Адмирал Ушаков». Широкую известность ему принесли роли в комедиях Леонида Гайдая «Кавказская пленница», «12 стульев» и «Иван Васильевич меняет профессию».