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14:47   10 Марта 2019
Россия

Кремация Этуша пройдет на Троекуровском кладбище 12 марта

Кремация Этуша пройдет на Троекуровском кладбище 12 марта

Прощание с народным артистом СССР Владимиром Этушем пройдет в театре имени Вахтангова во вторник, 12 марта. Сразу после этого актера кремируют на Троекуровском кладбище.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора театра Кирилла Крока. Он пригласил проситься в театр всех зрителей и поклонников артиста.

«На кладбище поедут только артисты, коллеги и родственники», — сказал глава театра.

Он добавил, что похороны Этуша состоятся на Новодевичьем кладбище 13 марта. Артист ушел из жизни 9 марта. Ему было 96 лет.

Этуш снялся более чем в 145 фильмах. Он дебютировал в 1953 году в кинокартине Михаила Ромма «Адмирал Ушаков». Широкую известность ему принесли роли в комедиях Леонида Гайдая «Кавказская пленница», «12 стульев» и «Иван Васильевич меняет профессию».

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Автор: Арсений Аскольский
#похороны #прощание #этуш

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