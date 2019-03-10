Замбия в 2018 году почти в два раза увеличила экспорт в Китай

Посол Китая в Замбии Ли Цзе заявил, что двусторонняя торговля между Китаем и Замбией увеличилась с 2,40 миллиардов долларов (2017 год) до 5 миллиардов долларов (2018 год).

Посол также сообщил, что Китай намерен в ходе экономического сотрудничества с Замбией поощрять прямые инвестиции частного сектора, не требующие суверенных гарантий от правительства страны. Он подчеркнул, что экономическое партнерство двух стран укрепилось.

«Учитывая, что последние несколько лет Замбия сталкивалась с растущим торговым дефицитом и уменьшением валютных резервов, текущие торговые отношения с Китаем имеют жизненно важное значение, потому что страна стремится ускорить экспортный толчок на крупный китайский рынок», — сказал посол

Ли Цзе также призвал правительство дальше защищать и укреплять всемирную репутацию Замбии как экономически и политически устойчивой страны, граждане которой дорожат миром.

Он отметил, что с 2015 по 2018 год китайские инвестиции в Замбию заняли второе место среди африканских стран и добавил, что к концу прошлого года объем китайских инвестиций в Замбию вырос до 3,6 миллиардов долларов.

Посол воспользовался возможностью и пригласил министра финансов Замбии Маргарет Мванкату на первую торговую выставку Китая и Африки, которая пройдет в Чанше в конце текущего года.