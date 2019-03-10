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14:25   10 Марта 2019
Россия

Дагестанский подросток сбил трех девочек на машине

Дагестанский подросток сбил трех девочек на машине

ГУ МВД по Дагестану сообщило 10 марта, что полицейские выясняют обстоятельства аварии в республике, в которой подросток взял чужой автомобиль, чтобы покататься, и сбил трех девочек. Сообщается, что самой старшей из пострадавших девочек (12 лет) потребовалась госпитализация. 

Полиция уточняет, что 14-летний молодой человек, проживающий в селении Чонтаул Кизилюртовского района, воспользовался ситуацией, без спроса взял ключи от машины, которая принадлежала одному из гостей, и решил прокатиться. Юный водитель на одной из проселочных дорог наехал на трех девочек. Старшей девочке 12 лет, двум младшим нет и четырех. 

По данным ведомства, инцидент произошел 10 марта днем. Маленькие девочки отделались ссадинами, а старшую госпитализировали. Жизни детей ничего не угрожает. Полицейские собирают материал для принятия последующего процессуального решения. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#дагестан #общество #подросток на машине

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