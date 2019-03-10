Эксперт объяснил, в чем заблуждаются участники митинга за свободу интернета

Люди, собравшиеся в Москве на митинг за свободный интернет, идут на поводу у либеральных активистов, внушающих им, что на Западе интернет якобы свободнее, чем в России. На самом деле, в Германии, Великобритании, США и других демократических странах действуют достаточно суровые законы, ограничивающие свободу в сети, чего нет у нас.

Ясность в вопрос о свободе в интернете внес председатель Комиссии ОП по развитию информационного общества, массовых коммуникаций и СМИ Александр Малькевич, мнение которого в воскресенье приводит Федеральное агентство новостей (ФАН).

По словам эксперта, закон о суверенном интернете никак не ограничивает российских пользователей, в чем собравшихся пытаются убедить либеральные активисты, в первую очередь этот закон защищает российский сегмент всемирной сети (Рунет) на случай, если США примут решение отключить Россию от интернета.

Интересно, что митинг, начавшийся в 14.00 на проспекте академика Сахарова, собрал всего несколько сотен участников, то есть люди не совсем понимают, ради чего их пытались собрать.

«Большинство тех, кто что-то слышал о митинге, абсолютно не в курсе того, о чем эти законы. Они не знают реальной ситуации, - отмечает Малькевич, добавляя при этом: - Какие-то провокаторы говорят, что у нас якобы вводят цензуру, интернет отключают от мировой сети, закручивают гайки. И люди воспринимают это как истину».

При этом он поясняет, что закон в первую очередь направлен на то, чтобы интернет в России продолжал работал в условиях отключения, каких-то атак или сбоев. Также эксперт обратил внимание, что в России в настоящее время интернет не регулируется вообще никак, в то время как на Западе в разных странах действительно действуют ограничения.

«Начинаешь людям приводить пример французских, немецких, американских законов. Все удивляются, потому что об этом не ведется никакой разъяснительной работы. У нас отсутствует системная работа рассказывать о том, как вообще устроен интернет на Западе», - добавил Малькевич.

По его словам, крупным российским СМИ следовало бы связаться с Алексом Джонсом и привести его на передачу уровня «Познер», чтобы у россиян появилась возможность услышать историю человека, полностью заблокированного в Штатах. Также эксперт считает, что в России надо систематически объяснять людям, как на Западе обстоят дела в области прав и свобод, в том числе и в интернете, привлекая к этому специалистов, способных все популярно пояснить.

«То исследование, которое сделал Фонд защиты национальных ценностей про топ-25 законов, регулирующих интернет в разных странах мира, когда мы коллегам показываем, вызывает у них удивление. Они спрашивают: действительно ли Россия самая либеральная в области интернета? Да, как оказывается», - подчеркнул Малькевич в заключение.

Напомним: в Германии действует закон, аналогичный российской статье 282 – «возбуждение ненависти или вражды, унижение человеческого достоинства», по которой за оскорбление на сексуальной или религиозной почве можно получить пять лет заключения и штраф. В России же эта статья была частично декриминализирована.

Кроме того, в Германии действует один из самых жестких законов регулирования интернета – «О мерах в отношении социальных сетей», который обязывает крупные сетевые платформы – YouTube, Facebook, Instagram и Twitter – удалять незаконный контент, определяемый 22 разделами уголовного кодекса. Штраф по данному закону составляет до 50 миллионов евро.

В США, где первая поправка к Конституции вроде бы защищает свободу слова, можно получить штраф в 1700 долларов за клевету, а также можно сесть в тюрьму за угрозы физической расправой в интернете. И несколько пользователей Twitter и Facebook, угрожавших убийством президентам страны, действительно были осуждены и отбывают реальные сроки.

Кроме того, в Штатах спецслужбы имеют законное право на электронную слежку, а технические компании обязаны молчать об этом – таким образом правительство США имеет возможность получать доступ к личным данным пользователей без судебного ордера.

Права интернет-пользователей Великобритании ограничиваются в пользу государства сразу несколькими законами. Например, закон «О регулировании следственных действий» позволяет госорганам следить за гражданами и перехватывать их сообщения, а закон «Об истребовании персональных данных» гласит, что операторы должны в течение года хранить данные пользователей и по требованию предоставлять их правоохранителям.