Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Дагестанский подросток сбил трех девочек на машине

Дагестанский подросток сбил трех девочек на машине

Джип за шесть миллионов рублей угнали у безработного москвича

Джип за шесть миллионов рублей угнали у безработного москвича
Гражданин Турции с 30 килограммами героина задержан на Украине

Гражданин Турции с 30 килограммами героина задержан на Украине

 Президент Латвии заявил, что Европа должна объединиться для сдерживания РФ

Президент Латвии заявил, что Европа должна объединиться для сдерживания РФ
Глава МИД ФРГ призвал КНР присоединиться к переговорам о контроле над вооружениями

Глава МИД ФРГ призвал КНР присоединиться к переговорам о контроле над вооружениями

 Вертикальная скорость взлета разбившегося Boeing была неустойчивой

Вертикальная скорость взлета разбившегося Boeing была неустойчивой

Дагестанский подросток сбил трех девочек на машине

Дагестанский подросток сбил трех девочек на машине

Джип за шесть миллионов рублей угнали у безработного москвича

Джип за шесть миллионов рублей угнали у безработного москвича
Гражданин Турции с 30 килограммами героина задержан на Украине

Гражданин Турции с 30 килограммами героина задержан на Украине

 Президент Латвии заявил, что Европа должна объединиться для сдерживания РФ

Президент Латвии заявил, что Европа должна объединиться для сдерживания РФ
Глава МИД ФРГ призвал КНР присоединиться к переговорам о контроле над вооружениями

Глава МИД ФРГ призвал КНР присоединиться к переговорам о контроле над вооружениями

 Вертикальная скорость взлета разбившегося Boeing была неустойчивой

Вертикальная скорость взлета разбившегося Boeing была неустойчивой

14:22   10 Марта 2019
Весь мир

Глава МИД ФРГ призвал КНР присоединиться к переговорам о контроле над вооружениями

Глава МИД ФРГ призвал КНР присоединиться к переговорам о контроле над вооружениями

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Китаю следует быть вовлеченным в дискуссию о разоружении и о контроле над вооружениями.

В интервью воскресной газете Tagesspiegel am Sonntag Маас назвал одной из причин, по которой США и Россия вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) тот факт, что КНР не собирается вступать в какое-либо соглашение по этому вопросу.

Он напомнил, что Китай свободен в действиях. Кроме того, вооружаются и другие страны — КНДР, Пакистан, Индия, отметил глава МИД.

«Пекину нужно занять место за столом переговоров. Мы должны оказывать давление», — подчеркнул Маас.

Министр иностранных дел добавил, что если Китай отказывается от контроля, то это не должно означать конец дискуссии. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#германия #китай #дрсмд #маас

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...