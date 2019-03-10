Глава МИД ФРГ призвал КНР присоединиться к переговорам о контроле над вооружениями

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Китаю следует быть вовлеченным в дискуссию о разоружении и о контроле над вооружениями.

В интервью воскресной газете Tagesspiegel am Sonntag Маас назвал одной из причин, по которой США и Россия вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) тот факт, что КНР не собирается вступать в какое-либо соглашение по этому вопросу.

Он напомнил, что Китай свободен в действиях. Кроме того, вооружаются и другие страны — КНДР, Пакистан, Индия, отметил глава МИД.

«Пекину нужно занять место за столом переговоров. Мы должны оказывать давление», — подчеркнул Маас.

Министр иностранных дел добавил, что если Китай отказывается от контроля, то это не должно означать конец дискуссии.