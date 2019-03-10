Беглов договорился о сохранении Пулковской обсерватории

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов провел в воскресенье рабочую встречу с Председателем Совета директоров «Сэтл Групп» Максимом Шубаревым, в ходе которой было принято решение ограничить строительство жилого комплекса «Планетоград» в районе Пулковской обсерватории возведением только первой очереди.

Об этом в воскресенье сообщается на сайте администрации Санкт-Петербурга. По данным пресс-службы, компания-застройщик согласилась в рамках строительства нового жилого микрорайона на Пулковских высотах ограничиться первой очередью проекта и возвести 330 тысяч квадратных метров жилья, вместо изначально запланированных 1,6 миллиона квадратных метров.

Основной владелец земельных участков и инвестор строительства ЖК «Планетоград» — компания «Моргал Инвестментс», которая ранее в суде подтвердила законность строительства жилых домов на Пулковских высотах.

Как заявил по окончании встречи глава региона, данный земельный участок был продан в 2007 году.

«Было несколько судов, которые признали законными планы на жилищную застройку у Пулковской обсерватории, - пояснил Беглов, добавив при этом: - Мы должны исходить из действующего законодательства. Раз застройщик в судах смог отстоять свое право на строительство жилых домов на данном участке, то мы не можем это решение изменить».

При этом Беглов напомнил, что Пулковская обсерватории находится под охраной ЮНЕСКО и включена в список всемирного наследия. По словам врио губернатора, Пулковская обсерватория в Петербурге является уникальным объектом, возможно, здесь можно будет организовать уникальный музей.

Компания-застройщик, по его словам, добровольно согласилась сократить проект строительства с 239 гектаров до 58 гектаров, то есть возвести один небольшой малоэтажный квартал с сопутствующей инфраструктурой.