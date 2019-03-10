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Вертикальная скорость взлета разбившегося Boeing была неустойчивой

13:39   10 Марта 2019
Весь мир

Выживших при крушении Boeing Ethiopian Airlines нет

Выживших при крушении Boeing Ethiopian Airlines нет

Международное агентство новостей Reuters сообщило 10 марта, что при крушении авиалайнера Boeing 737 Ethiopian Airlines, направлявшегося в кенийский Найроби, никто не выжил. На борту самолета находилось 149 пассажиров 8 членов экипажа. 

Напомним, ранее премьер-министр Эфиопии сообщил о жертвах на борту воздушного судна и выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе. Также посольство РФ уточняло вопрос о наличии российских граждан на рейсе. 

В самолете находились граждане из 33 стран. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#чп #кения #авиарейс #авикатастрофа #найроби

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