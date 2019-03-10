Международное агентство новостей Reuters сообщило 10 марта, что при крушении авиалайнера Boeing 737 Ethiopian Airlines, направлявшегося в кенийский Найроби, никто не выжил. На борту самолета находилось 149 пассажиров 8 членов экипажа.

Напомним, ранее премьер-министр Эфиопии сообщил о жертвах на борту воздушного судна и выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе. Также посольство РФ уточняло вопрос о наличии российских граждан на рейсе.

В самолете находились граждане из 33 стран.