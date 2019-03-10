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13:36   10 Марта 2019
Россия

Джип за шесть миллионов рублей угнали у безработного москвича

Джип за шесть миллионов рублей угнали у безработного москвича

Пресс-служба столичной полиции сообщила ТАСС, что джип, стоимость которого оценивается в шесть миллионов рублей, был угнан 10 марта в московском округе Зеленоград у безработного мужчины. 

Сообщается, что вчера вечером в полицию поступило сообщение от безработного мужчины 34 лет. По его словам, в Зеленогорске неизвестные украли его машину Land Rover Range Rover, которая стоит шесть миллионов рублей. По сведениям правоохранительных органов, машина была угнана с территории парковки, не находящейся под охраной. 

Заведено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». 

 

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Автор: Софья Белоцерковская
#общество #угон машины #безработный москвич

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