Джип за шесть миллионов рублей угнали у безработного москвича

Пресс-служба столичной полиции сообщила ТАСС, что джип, стоимость которого оценивается в шесть миллионов рублей, был угнан 10 марта в московском округе Зеленоград у безработного мужчины.

Сообщается, что вчера вечером в полицию поступило сообщение от безработного мужчины 34 лет. По его словам, в Зеленогорске неизвестные украли его машину Land Rover Range Rover, которая стоит шесть миллионов рублей. По сведениям правоохранительных органов, машина была угнана с территории парковки, не находящейся под охраной.

Заведено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».