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13:15   10 Марта 2019
Россия

Жительница Рязани родила ребенка и выбросила его в мусорный контейнер

Жительница Рязани родила ребенка и выбросила его в мусорный контейнер

СУСК по Рязани сообщило, что жительница города выбросила своего новорожденного ребенка в мусорный контейнер. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. 

Согласно информации ведомства, утром в воскресенье в мусорном контейнере в Рязани в полиэтиленовом пакете был обнаружен новорожденный мальчик. Личность предполагаемой матери ребенка уже установили. Это 31-летняя жительница города. 

Сообщается, что 10 марта утром женщина находилась в гостях и распивала спиртные напитки. Во время посиделок она родила мальчика, после чего положила новорожденного в пакет и отнесла в мусорный контейнер. Ребенок, обернутый в пакет, лежал в контейнере и плакал. Его плач услышала проходящая мимо женщина, вызвавшая сотрудников правоохранительных органов и скорую помощь. В детском перинатальном центре малышу оказали всю необходимую медицинскую помощь. 

Заведено уголовное дело по преступлению, которое предусмотрено статьей 106 УК РФ «Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка». 

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Автор: Софья Белоцерковская

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