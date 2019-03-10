Жительница Рязани родила ребенка и выбросила его в мусорный контейнер

СУСК по Рязани сообщило, что жительница города выбросила своего новорожденного ребенка в мусорный контейнер. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Согласно информации ведомства, утром в воскресенье в мусорном контейнере в Рязани в полиэтиленовом пакете был обнаружен новорожденный мальчик. Личность предполагаемой матери ребенка уже установили. Это 31-летняя жительница города.

Сообщается, что 10 марта утром женщина находилась в гостях и распивала спиртные напитки. Во время посиделок она родила мальчика, после чего положила новорожденного в пакет и отнесла в мусорный контейнер. Ребенок, обернутый в пакет, лежал в контейнере и плакал. Его плач услышала проходящая мимо женщина, вызвавшая сотрудников правоохранительных органов и скорую помощь. В детском перинатальном центре малышу оказали всю необходимую медицинскую помощь.

Заведено уголовное дело по преступлению, которое предусмотрено статьей 106 УК РФ «Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка».