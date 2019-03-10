Глава МИД ФРГ пригрозил усилить европейские санкции против Венесуэлы

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что европейские страны должны дальше давить на Венесуэлу и при необходимости ввести дополнительные санкции.

В интервью воскресной газете Tagesspiegel am Sonntag глава МИД ФРГ отметил, что Германия не намерена участвовать «в игре по затягиванию времени, которую начал президент страны Николас Мадуро».

«Наша поддержка (лидера оппозиции - прим.ред.) Хуана Гуайдо непоколебима», — подчеркнул Маас.

Напомним, 23 января Гуайдо на митинге в Каракасе объявил себя исполняющим обязанности президента. В тот же день временным главой Венесуэлы его признали США, затем к ним присоединились страны Группы Лимы (кроме Мексики), Организация американских государств, а также ряд европейских стран.

Действующий президент Мадуро назвал произошедшее попыткой госпереворота.