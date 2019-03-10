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13:11   10 Марта 2019
Весь мир

Глава МИД ФРГ пригрозил усилить европейские санкции против Венесуэлы

Глава МИД ФРГ пригрозил усилить европейские санкции против Венесуэлы

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что европейские страны должны дальше давить на Венесуэлу и при необходимости ввести дополнительные санкции.

В интервью воскресной газете Tagesspiegel am Sonntag глава МИД ФРГ отметил, что Германия не намерена участвовать «в игре по затягиванию времени, которую начал президент страны Николас Мадуро».

«Наша поддержка (лидера оппозиции - прим.ред.) Хуана Гуайдо непоколебима», — подчеркнул Маас.

Напомним, 23 января Гуайдо на митинге в Каракасе объявил себя исполняющим обязанности президента. В тот же день временным главой Венесуэлы его признали США, затем к ним присоединились страны Группы Лимы (кроме Мексики), Организация американских государств, а также ряд европейских стран.

Действующий президент Мадуро назвал произошедшее попыткой госпереворота.

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Автор: Арсений Аскольский
#фрг #венесуэла #маас

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